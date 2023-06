Inter, obiettivo Balogun: l’Arsenal chiede 40 milioni

L’Inter prova a pescare a Londra. Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore Piero Ausilio c’è quello di Folarin Balogun, attaccante esploso con la maglia del Reims, ma di proprietà dell’Arsenal. In questa stagione il centravanti è andato 21 volte a segno in Ligue 1. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’ideale per i nerazzurri sarebbe avere lo statunitense in prestito, ma l’Arsenal vuole 40 milioni per poi concentrarsi sul colpo Rice. Affare non facile, ma tra un sondaggio e un altro, l’Inter mette un altro bomber nel mirino.