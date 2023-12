Inter, affaticamento per Alexis Sanchez: salta la trasferta contro la Lazio

Giornata di vigilia per l’Inter di Simone Inzaghi, che domani sera affronterà all’Olimpico di Roma la Lazio di Maurizio Sarri. Arriva anche un forfeit dell’ultima ora per i nerazzurri, con Alexis Sanchez che è rimasto vittima di un affaticamento muscolare e che per questo motivo non prenderà parte alla trasferta capitolina. L’attaccante cileno si aggiunge a una lista indisponibili che comprendeva già Dumfries, Cuadrado e De Vrij. Torna a disposizione, invece, Benjamin Pavard: il difensore transalpino partirà dalla panchina.