Il Tar accoglie il ricorso dell’Eintracht: al Maradona ci saranno i tifosi tedeschi

La quinta sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania, presieduta da Maria Abbruzzese, ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso i provvedimenti impugnati nella parte in cui, in relazione alla partita di calcio in programma per il giorno 15 marzo 2023 tra Napoli ed Eintracht Frankfurt, era stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio, con le precisazioni di cui in parte motiva e dunque con salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Era stato il ministero dell’interno a bloccare la vendita dei biglietti ai residenti in Germania. Tifosi che comunque sarebbero arrivati ugualmente in Italia e a Napoli. Adesso il Tar ha dato ragione all’Eintracht di Francoforte, i tifosi potranno acquistare i biglietti.