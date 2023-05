Il ladro di macchine che ha minacciato la madre di Kyrgios non sapeva che l’auto fosse del tennista

L’uomo che avrebbe minacciato la madre di Nick Kyrgios con una pistola prima di rubare l’auto della stella del tennis non sapeva che l’auto fosse del giocatore australiano fino a quando la polizia non glielo rivelato in tribunale. Le forze dell’ordine sono state chiamate a casa della famiglia Kyrgios a Canberra lunedì verso le 8:30 in seguito alle segnalazioni di un uomo che aveva rubato la Tesla del finalista di Wimbledon.

La madre di Kyrgios, Norlaila, stava uscendo di casa per andare in palestra mentre il resto della sua famiglia dormiva quando, si presume, un uomo ha bussato alla porta d’ingresso della proprietà. Norlaila si è trovata di fronte a un uomo vestito tutto di nero e con indosso una maschera mentre impugnava un fucile a canna lunga. Secondo le ricostruzioni l’uomo le avrebbe chiesto di consegnare le chiavi della Tesla e di uscire e mostrargli come guidarla.

L’agente di Kyrgios Daniel Horsfall, che si trovava anche lui a casa, ha sentito le sue urla e ha chiamato la polizia prima che l’uomo si allontanasse in macchina. I documenti del tribunale rivelano come Kyrgios abbia utilizzato l’app Tesla per rintracciare il veicolo e trasmettere la posizione alla polizia. La polizia ha inseguito l’auto per un breve periodo prima di arrestare l’uomo in una casa ad Ainslie. L’auto è stata restituita a Kyrgios con un finestrino rotto dalla colluttazione della polizia. L’uomo di 32 anni ha affrontato martedì la Corte dei magistrati dell’ACT dopo essere stato colpito da cinque accuse relative all’incidente, tra cui rapina aggravata, guida di un veicolo rubato, guida pericolosa e mancato arresto per la polizia. Gli è stata negata la libertà su cauzione. “Chiunque abbia assistito all’incidente, o che possa avere filmati dell’incidente con la dash cam, è invitato a contattare Crime Stoppers al 1800 333 000 o sul sito web di Crime Stoppers ACT”, ha affermato una dichiarazione della polizia di ACT.