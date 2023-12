Highlights Partizan-Virtus Bologna 75-77: Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 1

La Virtus Bologna piega il Partizan per 75-77, ritrovando la vittoria anche in trasferta e conquistando un successo importante per la classifica generale dell’Eurolega. I bolognesi hanno la meglio nei primi tre quarti, geestendo un ampio vantaggio, per poi vincere di soli due punti in un finale intenso.