Gli highlights della sfida tra Daniil Medvedev e Karen Khachanov, semifinale del Masters 1000 di Miami. Vittoria in tre set – con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-3 – per il numero cinque del mondo, che continua il suo splendido momento di forma. Si tratta della quinta finale consecutiva dopo quelle già raggiunte a Rotterdam, Doha, Dubai e Indian Wells in circa un mese e mezzo.