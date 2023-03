Highlights e gol Gubbio-Cesena 1-1, girone B Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti

Gli highlight e i gol di Gubbio-Cesena, match valevole per la trentunesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023, in cui i padroni di casa hanno acciuffato il pareggio in pieno recupero imponendo ai romagnoli il pareggio per 1-1: alla rete realizzata da Jonathan Bumbu risponde il gol di Lorenzo Di Stefano. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.