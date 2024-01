Tour Down Under 2024, risultati e ordine arrivo ultima tappa: Williams si prende frazione e classifica generale

La sesta e ultima tappa del Tour Down Under 2024 finisce nelle mani di Stephen Williams, che non si accontenta però solo della frazione di media-montagna, la Unley-Mount Lofty di 128.2 km, ma fa sua anche la classifica generale. Il corridore britannico ha infatti preceduto in volata l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) ed ha consolidato la propria leadership nella graduatoria, conquistata ieri sul traguardo di Willunga-Hill. Terzo posto, sia nella tappa odierna che nella generale il messicano del Toro. Per quanto riguarda l’Italia, da segnalare l’ottavo posto di Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team).

