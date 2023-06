Haddad Maia-Jabeur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Beatriz Haddad Maia sfiderà Ons Jabeur nei quarti di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Entrambe per la prima volta così avanti nello slam parigino, l’obiettivo è proseguire il percorso e continuare a sognare. Haddad Maia è reduce da un’incredibile maratona vinta contro Sorribes Tormo, mentre la tunisina ha travolto Pera in appena 64 minuti di gioco, confermandosi davvero ostica su questi campi. Secondo i bookmakers, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Jabeur, che ha anche vinto l’unico precedente, quest’anno a Stoccarda.

Haddad Maia e Jabeur scenderanno in campo oggi, mercoledì 7 giugno alle ore 11:00.