Guardiola, su Netflix il discorso profetico della finale di Champions: “L’Inter lascia solo Rodri, cercate qui il gol”

Lo show di Netflix ‘Together – Tr3ble Winners” ripercorre la conquista del treble del Manchester City, trovato con la vittoria della Champions League contro l’Inter. Tra una scena e l’altra, la produzione segue il discorso ricco di pathos del tecnico Pep Guardiola: “Una finale è sempre scomoda, e voi sapete che ho ragione. L’Inter gioca con 11 giocatori, capito? Con 11 giocatori. È una squadra italiana in finale, sapete che vuol dire? Ci giochiamo una chance unica nella vita, un’occasione del genere non capiterà più. So bene che sognate di vincere. So quanto siete bravi insieme, ma dovete mostrare la grinta quanto conta. Il Treble è capitato una sola volta nel calcio inglese in 150 anni. Domani giochiamo per l’immortalità, diventeremo leggende. Vinceremo il Treble e saremo immortali”. Si torna negli spogliatoi dopo il grande primo tempo condotto dall’Inter ed è qui che Guardiola pronuncia parole profetiche: “Siete giocatori eccezionali. Sentirsi così in una finale come questa è normale. Ma non ci arrendiamo, continuiamo a lottare: siamo fatti così. Cambieremo qualche dettaglio e sarete molto più efficaci, vedrete. Siamo solo un po’ ansiosi in campo: vi capisco, ma calmatevi. Rodri, sei un giocatore eccezionale. Non importa com’è andato il primo tempo. Torna lì fuori a testa alta e gioca, tutti possono perdere palla. Continuate a lottare, il gol arriverà. A volte Grealish si trova qui (indica sulla lavagna, ndr), e Foden ha spazio. Loro cosa fanno? Quando chiudono il varco di qua, Stones è da solo smarcato. Da lì, può saltare la linea difensiva: raddoppiano Stones e Rodri è da solo. E qui, cercate di trovare un varco e fare il gol. Dovete trovare i varchi che si aprono: non possiamo cambiare tattica”.