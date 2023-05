Giro d’Italia 2023, Evenepoel: “Un grande piacere essere qui, siamo forti”

Alle porte del 106esimo Giro d’Italia, il belga della Soudal Quick-Step, Remco Evenepoel, ha parlato in piazza della Rinascita a Pescara per la “Team Presentation”. Ecco le sue parole: “Per me è importante essere al via del Giro d’Italia. Un grande piacere esserci con una formazione così forte come la nostra. Sono molto motivato a fare bene e orgoglioso a guidare una squadra come questa”.