Giochi del Mediterraneo 2026: Ferrarese nominato Presidente comitato, Pelillo è il vice

Si è riunito nella sede di Palazzo di Città per la prima seduta ufficiale, il nuovo comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, nominando presidente Massimo Ferrarese e vice presidente Michele Pelillo. Alla riunione erano presenti Eliana Ventola (componente designata dal Ministero per lo Sport e i Giovani) e Giuseppe Manfredi (componente designato dal Coni), mentre erano collegati in videoconferenza Manfredi De Leo (componente designato dal Ministero per gli Affari Europei), Francesco Paolo Romanelli (componente designato dal Ministero per lo Sport e i Giovani) e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Rimandata ad una seduta successiva l’individuazione del direttore generale.

“Non voglio perdere più un minuto. Adesso dobbiamo soltanto lavorare. Fino a ieri ho lavorato come commissario straordinario e non potevo non accettare quest’altro incarico che il governo mi ha chiesto di portare avanti. Dobbiamo lavorare tutti con una grande collaborazione: il Governo, la Regione, il Comune di Taranto, tutti gli altri Comuni. Ho esposto i problemi, ce ne sono tanti soprattutto per le opere più importanti. Se non si agisce in modo diverso e accelerato possiamo non farcela”. ha dichiarato Ferrarese.

“Ci sono delle problematiche perchè sono stati persi quattro anni e ora dobbiamo recuperare il tempo perso. Per farlo abbiamo bisogno che il governo stia chiaramente al nostro fianco, come lo è stato finora impegnando 275 milioni di euro, cosa di non poco conto, e ora lo deve fare con le deroghe necessarie per cercare di centrare l’obiettivo”, ha concluso.