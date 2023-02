Ginnastica artistica, Coppa del Mondo 2023 in tv: ecco come vederla

Dopo il ritorno in pedana nella prima tappa della Serie A1 a Firenze, è pronta a ripartire anche la stagione agonistica internazionale 2023 della ginnastica artistica. Il prossimo weekend, da giovedì 23 a domenica 26 febbraio, si alza il sipario con il consueto appuntamento a Cottbus, in Germania, prima tappa della World Cup di specialità. Alla Lausitz Arena si prospetta grande spettacolo con i ginnasti più forti del Mondo pronti a sfidarsi per conquistare subito importanti risultati. Nel 2022 la tappa tedesca aveva lanciato Thomas Grasso, atleta della Polisportiva Celle di Rimini che in uno dei suoi primi impegni con la nazionale maggiore aveva conquistato la medaglia di bronzo nella finale al corpo libero.

Al maschile saranno quattro gli azzurri presenti: il DTN Giuseppe Cocciaro ha infatti convocato l’agente delle Fiamme Oro Carlo Macchini, Matteo Levantesi della Virtus E. Pasqualetti, Marco Sarrugerio della Juventus Nova Melzo e Edoardo De Rosa, tesserato per la Ginnastica Gioy ma in prestito alla Spes Mestre in Serie A2. Tanta attesa per le Fate del DTN Enrico Casella: Alice D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio (tutte e tre del gruppo sportivo della Polizia di Stato) e la giovane senior Manila Esposito della Ginnastica Civitavecchia vanno ancora a caccia della storia. La delegazione italiana sarà completata dai tecnici Sergio Kasperskyy e Paolo Quarto per la maschile, da Marco Campodonico per la femminile, dagli ufficiali di gara Diego Lazzarich (anche capo missione) e Paola Dani e dal medico Vincenzo Lancini.

Diretta tv – Le quattro tappe della World Cup verranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD (in base al palinsesto di Saxa Rubra), con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Carmine Luppino, e in streaming su Rai Play.

CALENDARIO WORLD CUP 2023

Prima tappa: Cottbus (23-26 febbraio)

Seconda tappa: Doha (3-4 marzo)

Terza tappa: Baku (11-12 marzo)

Quarta tappa: Il Cairo (29 e 30 aprile)