Gigante femminile Saalbach 2024, risultati prima manche: Brignone al comando, indietro Bassino

Federica Brignone al comando nella prima manche dello slalom gigante di Saalbach 2024, appuntamento finale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sulla neve salata delle alpi austriache, l’azzurra ha spinto al massimo come al solito, e nonostante una scivolata che avrebbe potuto metterla fuori gioco è riuscita a rimanere in piedi e chiudere in testa. Secondo posto per la norvegese Thea Louise Stjernesund, staccata di 48 centesimi e davanti alla neozelandese Alice Robinson, terza a 85 centesimi dall’azzurra. Ottimo quarto posto a 98 centesimi per Mina Fuerst Holtmann, che si conferma in gran forma dopo la seconda piazza di ieri in slalom, ed è davanti alla connazionale Ragnhild Mowinckel, quinta a 1.31. Più indietro invece Marta Bassino, scesa con il pettorale numero 1, che non è riuscita a trovare il giusto ritmo ed è decima a 1.84 da Brignone. Manche in controllo infine per Lara Gut, che non ha spinto, con l’obiettivo di arrivare al traguardo per portarsi a casa la Coppa del Mondo generale e la coppa di specialità. L’elvetica è ottava a 1.67 dalla valdostana.

