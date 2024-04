Genoa, Zangrillo: “Fondamentale vincere oggi, a Gilardino il merito della bella stagione”

Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 contro il Cagliari: “Questa salvezza è frutto di una buona programmazione da parte nostra e con Gilardino ci sono i margini per programmare il futuro. Sono molto felice, è stato importante vincere oggi, con una squadra molto coesa sia con i tifosi che con la società. Sono due mesi che sono tranquillo su questa salvezza, ma anche orgoglioso perché è stato seguito un programma preciso. Adesso bisognerà programmare bene l’anno prossimo e ripartire bene. Tanti giocatori che magari non sono stati tra i protagonisti hanno risposto bene, tra cui Frendrup e Throsby, a dimostrazione sia della programmazione che dell’obiettività di valori che questo club cerca nei giocatori che lo rappresentano. Sidio Corradi? Mi aveva contattato tempo fa, ha voluto provare l’ultima emozione vera sul campo ricevendo il tributo della gradinata nord. È stato con noi per circa cinquant’anni, rimanendo attaccato a città e società, sono felice che gli sia stato riservato questo tributo. Provo grande responsabilità rispetto ai nostri tifosi e quando sento cantare la gradinata vi è in me una grande emozione, anche perché abbiamo favorito un ricambio generazionale dei tifosi, che imparano i sani valori dello sport anche grazie al Genoa. Gilardino? Il merito di questa bella stagione è totalmente attribuibile a lui, ai ragazzi e al clima che abbiamo saputo creare. Io voglio bene a Gilardino, quando c’è stato da tutelarlo l’ho fatto in prima persona e sa che sono dalla sua parte, ma capisco anche che in materia di futuro si tratti di un argomento complicato. La squadra ha dimostrato di stare con lui, così come lui ha manifestato le sue intenzioni. Sarebbe difficile perderlo ed è per questo che credo ci siano tutte le condizioni per programmare un futuro insieme”.