Genoa: Retegui è sbarcato in Italia: “Domani parlerò e firmerò”

Si sta per concretizzare il colpo di mercato più importante per il Genoa: Mateo Retegui è sbarcato in Italia nella tarda mattinata di oggi. A Linate è stato accolto dg rossoblù Flavio Ricciardella. Ecco le sue parole ai giornalisti presenti in loco: “Sono molto contento di essere qui per me è un onore e sono felice. E’ un sogno. Hai parlato con Mancini? Non ancora, è stato un viaggio molto lungo. Domani parlerò e firmerò”. La trattiva si è chiusa con 15 milioni per il cartellino e 4 anni di contratto per la punta della Nazionale Italiana.