Formula 1 GP Cina, Vasseur: “Abbiamo faticato molto, domani il podio è possibile”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, commenta ai microfoni di Sky Sport la prestazione della Rossa nelle qualifiche del Gran Premio di Cina. Leclerc si è infatti classificato sesto, mentre Sainz ha conquistato la settima piazza dopo l’incidente in Q2: “E’ stata una sessione caotica, abbiamo faticato parecchio. Però stamattina avevamo un buon passo sulla lunga distanza, abbiamo perso tanto tra la curva 1 e la 3, più del distacco dalla prima fila. Dobbiamo capire perché, visto che non era così stamattina in gara. Ci sono buone condizioni, è una questione di preparazione o di giro di lancio, non lo so. Certo che oltre il 70% del distacco è dovuto da quel fattore. Il podio è possibile. La gara è lunga, tutti hanno avuto un discreto degrado mentre noi eravamo in buone condizioni dopo la Sprint. Domani sarà diverso. Di certo non è stato il risultato che ci aspettavamo ma possiamo recuperare domani. Abbiamo sacrificato le prestazioni in ottica gara? Questo lo vedremo domani. Stiamo sempre andando a punti la domenica. Lo scorso anno andavamo bene il sabato e male la domenica. Sarà importantissimo il degrado delle gomme”.