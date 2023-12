Formula 1, la FIA chiude il caso sui Wolff: “Nessun conflitto di interessi”

La FIA ha messo un punto fermo al caso che ha coinvolto Susie e Toto Wolff negli ultimi giorni. Il team principal della Mercedes e il numero uno della F1 Academy erano stati messi sotto indagini per un conflitto di interessi. La Federazione afferma: “Dopo aver esaminato il Codice di condotta e la politica sul conflitto di interessi di Formula One Management (Fom) e confermato che sono in atto adeguate misure di salvaguardia per mitigare qualsiasi potenziale conflitto, la Fia ritiene che il sistema di gestione della conformità della Fom sia abbastanza solido da prevenire qualsiasi divulgazione non autorizzata di informazioni riservate“. Le indagini erano partiti dopo alcuni sospetti nati da un’osservazione fatta da Toto Wolff, che durante una riunione avrebbe rivelato informazioni sconosciute al resto dei team principal.