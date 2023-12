Volley femminile, CEV Cup: Chieri vince sul Zeleznicar e passa il turno

Chieri firma un altro e fondamentale successo in Coppa CEV, conquistando la vittoria per 3-0 contro Zeleznicar nel match valido per gli ottavi di finale della competizione. La squadra italiana, che aveva vinto anche l’incontro di andata, passa così al turno successivo. Nel primo set, Chieri ha la meglio per sei punti, terminando il parziale 25-19. Risultato ancora più brillante quello del secondo set, che le padrone di casa concludono 25-17, con lo Zeleznicar in oggettiva difficoltà. Le avversarie non riescono a rispondere a Chieri, che infine conquista anche il terzo set per 25-19. Dopo 68 minuti di gioco, dunque, la formazione piemontese accede ai quarti di finale.