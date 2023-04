Fiorentina-Sampdoria 5-0, Italiano: “Ora testa fino alla fine”

Dopo la fantastica vittoria arriata in casa per 5-0 contro la Sampdoria, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha così parlato a Dazn: “Una volta sbloccato il risultato ci siamo liberati e nel secondo tempo poi si è vista una grande Fiorentina. In precedenza non riuscivamo a chiudere le partite per mancanza di concretezza, ora tutti i calciatori sono cresciuti e ora mi auguro che la loro testa rimanga la stessa fino alla fine perchè abbiamo ancora partite importanti”.

E ancora: “Mi piaciuto come hanno approcciato il secondo tempo, siamo stati bravi ad aggredire la Samp e a fare altri gol. Jovic oggi ha dato una grande risposta, anche se un attaccante vive per il gol è riduttivo perchè oggi ha avuto un atteggiamento fantastico. E’ la risposta che volevamo tutti, con la testa ancora alla Fiorentina perchè nelle prossime partite c’è bisogno anche di lui. La finale di Coppa Italia? L’Inter è una squadra incredibile per tecnica e fisicità, è giusto dare a loro un piccolo vantaggio ma è una partita secca e dove la grande voglia di far bene può anche farci colmare questo gap”.