Fiorentina: niente Coppa d’Africa per Nzola. L’Angola: “Plausibili motivi familiari”

Mbala Nzola non sarà tra le file della Nazionale angolana in occasione della Coppa d’Africa. L’Angola comunica: “Per plausibili motivi familiari, il nazionale Mbala Nzola è stato esonerato dalla convocazione per la prossima Coppa d’Africa. Il giocatore della Fiorentina sarà sostituito dall’attaccante dell’Atletico Petroleos di Luanda Deivi Miguel Gilberto“. La Fiorentina può così contare su di lui nel tentativo di arginare l’emergenza offensiva data dall’infortunio di Nico Gonzalez e da quello di Riccardo Sottil. In partenza invece Kouame, che ha risposto alla chiamata della Costa d’Avorio.