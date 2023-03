Finali sci alpino Soldeu 2023, Brignone: “Contenta della mia gara, Gut-Behrami è stata più brava”

“Sono molto soddisfatta. Ho rischiato il tutto per tutto, dando il massimo che era l’unica cosa che potevo fare. Sono molto orgogliosa di averlo fatto, ho sciato come dovevo. Lara Gut-Behrami è stata più brava di me, onore a lei, ma sono veramente orgogliosa di aver sciato come volevo, attaccato come volevo e fatto tutto quello che c’era da fare per arrivare al risultato”. Lo ha dichiarato Federica Brignone, seconda dietro la campionessa elvetica nell’ultimo Super-G femminile stagionale, alle finali di Coppa del mondo di Soldeu.

“Sono contenta della mia gara, contenta della stagione e soddisfatta di essere arrivata a giocarmi la Coppa del mondo fino alla fine. Ora mi terrò per il gigante, cercherò di fare il massimo ed attaccare cercando di salire sul podio anche della classifica di gigante. Voglio uscire senza rimpianti, esco della giornata contenta e forse orgogliosa come non mai”, ha concluso l’azzurra.

“Ho provato a non pensare alla botta di ieri, ero pronta, ero carica, forse il numero di partenza non mi ha aiutata ma comunque dovevo vincere per forza per stare davanti e sapevo che era difficile. Non toglie comunque niente alla bella stagione che ho fatto”, afferma invece Elena Curtoni, che vede sfumare la chance di conquistare la coppa di supergigante. “E’ stata una delle mie migliori stagioni – sottolinea ai microfoni Rai – Mi dispiace non essere riuscita a salire sul podio di specialità: sono affamata, voglio di più ed è quello che cercherò di ottenere”.