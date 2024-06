F1 GP Spagna, Leclerc: “Venerdì difficile, ma non sono troppo preoccupato”

Il venerdì del Gran Premio di Spagna si è concluso, con il circuito di Barcellona che ha ospitato le prime due sessioni di prove libere. Non è stata una giornata semplice per Charles Leclerc, che ha avuto problemi di feeling sia nelle prove libere 1 che durante la seconda sessione. Il monegasco commenta: “La FP1 è stata molto difficile per tutti, perché le condizioni sono estremamente calde, quindi le auto sono difficili da guidare. Poi eravamo un po’ fuori posto con il bilanciamento. Questa mattina non avevo gli aggiornamenti perché volevamo confrontare le vetture, quindi è stata una sessione complicata”. Sul pomeriggio: “Nelle FP2 però ho ritrovato il feeling, non ho messo tutto insieme e devo ancora trovare un po’ di ritmo. E’ stato un venerdì un po’ difficile per me, ma so dove trovare il tempo sul giro, non sono troppo preoccupato per domani“. Sulla lunga sosta ai box: “Ho avuto un piccolo problema sulla macchina e non ho fatto il long run che avrei dovuto fare nelle FP2, ma ho una visione molto chiara di ciò che dobbiamo fare per migliorare la macchina, sono fiducioso che domani faremo un passo avanti. L’intervento è stato solo un cambio di assetto che ha richiesto un po’ più di tempo del previsto“.

Anche il compagno Carlos Sainz, qui eroe di casa, commenta questo venerdì: “Un venerdì piuttosto complicato, come sempre qui a Barcellona quando il sole è alto e la pista cambia abbastanza velocemente. Abbiamo faticato un po’ in entrambe le sessioni per trovare il giusto bilanciamento della vettura, ma penso che tutti abbiano avuto problemi simili oggi. Quindi, nel complesso, sono abbastanza soddisfatto della macchina, ma abbiamo del lavoro da fare, soprattutto a livello di ritmo di gara. Ciò che mi è davvero piaciuto oggi è stata l’atmosfera in pista. Grazie a tutti i tifosi per il loro supporto”.