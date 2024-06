F1 GP Spagna, Hamilton: “Pista molto calda, non siamo lontani dai primi”

Sul circuito di Barcellona si sono concluse le prime due sessioni di prove libere, con la seconda finestra che ha visto Lewis Hamilton conquistare la prima posizione. Il sette volte campione del mondo ha commentato la prestazione odierna ai canali ufficiali della Mercedes: “La prima non è stata la sessione migliore per noi, ma abbiamo comunque imparato molto. Le FP2 però sono andate molto meglio e la macchina si sentiva benissimo. La pista era molto calda, quindi è stato duro per le gomme, soprattutto sulla lunga distanza. Nel complesso, però, non sembrava che fossimo troppo lontani dal stare nella mischia dei primi. Abbiamo fatto un passo avanti con la vettura nelle ultime gare. Tutti hanno lavorato così duramente per portarci a questo punto e ottenere quei progressi incrementali. Anche noi abbiamo una direzione chiara su dove vogliamo andare avanti. Stiamo iniziando a vedere questo feedback attraverso la nostra prestazione in pista. Speriamo di poter continuare su questo slancio da oggi fino a sabato e avvicinarci ai nostri concorrenti più avanti“.

La parola passa poi al compagno di squadra George Russell: “Oggi abbiamo avuto una bella giornata in pista. La vettura si è comportata molto bene su questo circuito. È stato incoraggiante vedere Lewis in testa alla classifica e noi eravamo costantemente davanti. Il nostro ritmo sui long run nelle FP1 è stato competitivo. Nelle FP2 sembrava che il nostro ritmo sul giro singolo fosse leggermente più forte della nostra velocità nel long run, ma nel complesso la macchina si sente forte. È solo venerdì, ma è da un po’ che non siamo costantemente nella fascia alta della classifica. Mi sento bene ed emozionato perché questo è ciò che inseguivamo da un po’. Tuttavia non correremo troppo e lavoreremo diligentemente stasera e domani per prepararci al meglio per le qualifiche e il Gran Premio di domenica”.