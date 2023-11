F1 GP Brasile, Alonso: “Questo podio è per la squadra, hanno dato il massimo”

Le parole di Fernando Alonso dopo essere tornato sul podio nel Gran Premio del Brasile: “Questo risultato lo dedico al lavoro incredibile fatto dal team in questi mesi, hanno dato davvero il massimo per migliorare la macchina. I giri alla fine ne sono valsi trenta. Pensavo che Perez riuscisse a superarmi, ma alla fine è andata bene. Questo podio è per tutta la squadra, che ha lavorato dopo dei mesi molto difficili, caratterizzati da ritiri e risultati non positivi. Stiamo ancora capendo la direzione da prendere l’anno prossimo, progressivamente riusciremo a individuare gli sviluppi che serviranno per la nuova vettura”.