Highlights e gol Pontedera-Juventus U23 1-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 10

Ancora una sconfitta per la Juventus Next Generation, è il Pontedera ad imporsi nella dodicesima giornata di Serie C 2023/24. I padroni di casa partono forte, firmando la vittoria con la rete di Selleri al decimo minuto di gioco. La formazione di Canzi invece firma il quarto successo salendo in sesta posizione a quota 17. Di seguito il video con gli highlights.