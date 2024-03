F1 GP Australia 2024, perché si corre alle 5 del mattino (orario italiano)? Ecco le motivazioni

Il Gran Premio d’Australia vedrà i semafori scattare alle 5:00 del mattino italiane. Solitamente l’evento ha inizio alle 7:00 in Italia, ma quest’anno la programmazione è anticipata di due ore. Le motivazioni sono due. Prima di tutto, il fuso orario tra Australia e Italia al momento è di dieci ore, quando negli anni passati il Gran Premio era collocato in un periodo in cui la differenza era di nove ore. Inoltre, l’organizzazione dell’appuntamento ha deciso di anticipare il via alle 15:00 locali, memore di un 2023 in cui la partenza alle 16:00 aveva dato non pochi problemi. Nella passata stagione, infatti, i piloti avevano dovuto fare i conti con la fastidiosa luce del tramonto, che aveva messo in crisi la visibilità nella seconda metà di gara.