Probabili formazioni Italia-Venezuela: amichevole 2024

Le probabili formazioni di Italia-Venezuela offrono prime indicazioni in vista degli Europei in Germania del 2024. La Nazionale azzurra di Luciano Spalletti torna negli Stati Uniti trent’anni dopo USA ’94 per le sfide con Venezuela ed Ecuador. Giovedì 21 marzo alle ore 22 italiane è in programma il test col Venezuela al “Chase Stadium” di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami. Domenica 24 marzo alle ore 21 italiane invece Barella e compagni se la vedranno con l’Ecuador alla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey. Si parte col Venezuela. Primo impegno di questa tournée che servirà a Luciano Spalletti per valutare veterani e volti nuovi. A partire da Lorenzo Lucca, che sta provando a trascinare l’Udinese nella corsa salvezza. Ma anche il difensore del Torino Raoul Bellanova e il centrocampista del Verona Michael Folorunsho sono due new entry di queste convocazioni. Non mancano esclusi eccellenti, come Ciro Immobile, Bryan Cristante, Gianluca Scamacca e Gianluca Mancini.

LE POSSIBILI SCELTE – Buongiorno e Bastoni dovrebbe essere la coppia centrale designata dal 1′. Barella, Locatelli e Pellegrini i favoriti a centrocampo, mentre in attacco cercano posto Orsolini, Raspadori e Chiesa.

Le probabili formazioni di Italia-Venezuela

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Orsolini, Raspadori, Chiesa

Ballottaggi: Chiesa 55% – Zaccagni 45%; Di Lorenzo 60% – Darmian 40%

Indisponibili: –