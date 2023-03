F1, GP Australia 2023: posti sulla griglia allargati di 20 centimetri

Arrivano le prime novità in F1 dopo il caos scatenatosi in seguito alle penalità inflitte ad Esteban Ocon e Fernando Alonso durante le prime gare della stagione. I posti sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Australia sono infatti stati allargati di 20 centimetri e sarà dipinta una linea verticale al centro di ogni posto per vedere se questo aiuta i piloti a posizionarsi meglio. Se queste novità dovessero risultare utile, allora la linea verrà mantenuta anche in futuro.