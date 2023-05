Europei Under 17 2023, seduta di scarico per gli azzurrini: contro la Slovenia serve l’impresa

L’Italia Under 17 è chiamata ad un’impresa nell’ultima partita del gruppo B degli Europei di categoria in corso di svolgimento in Ungheria. Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Serbia agli azzurri di Bernardo Corradi serve vincere con tre gol di scarto contro i pari categoria sloveni, oltre a sperare nella contemporanea vittoria della Spagna contro i serbi, per qualificarsi ai quarti di finale della manifestazione. In vista dell’impegno in programma mercoledì 24 maggio alle ore 17 al Telki Training Centre di Telki la squadra ha svolto oggi una seduta di scarico. Contro la Slvoenia non ci sarà il centrocampista, classe 2006, Francesco Crapisto, squalificato.