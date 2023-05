Wta Strasburgo 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 23 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di martedì 23 maggio del torneo Wta di Strasburgo 2023. Esordisce la prima testa di serie del tabellone, la polacca Magda Linette, che apre il programma contro l’iberica Bucsa alle ore 11:00. Molto interessante la sfida tra l’elvetiva Teichamann e la statunitense Emma Navarro, giocatrice in buona crescita negli ultimi mesi. Occhi puntati anche sulla giovane tennista di casa Burel.

COURT PATRICE DOMINGUEZ

Ore 11:00 – (1) Linette vs Bucsa

a seguire – Burel vs Kanepi

a seguire – Navarro vs (8) Teichmann

Non prima delle 17:30 – Birrell o Malygina vs (4) Pera

COURT 1

Ore 11:00 – Friedsam vs Blinkova