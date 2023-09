Europei maschili volley 2023: la Slovenia vince ancora, crollo della Francia contro la Romania

Non sono mancate le sorprese in questo lunedì 4 settembre, in cui sono andati in scena tanti match della fase a gironi degli Europei maschili 2023 di volley: ecco i risultati di giornata. Spicca la vittoria della Slovenia, che ha liquidato in tre set la Croazia ed ha consolidato la vetta del girone, salendo a quota 12 punti (punteggio pieno). Bene anche la Serbia, che dopo il ko contro l’Italia non ha più perso ed oggi ha mandato al tappeto l’Estonia per 3-0.

Successo in tre set anche per la Repubblica Ceca contro il Montenegro, mentre l’Olanda ha lasciato per strada un parziale contro la Danimarca, spuntandola comunque per 3-1. La grande sorpresa di giornata è invece la sconfitta della Francia, battuta per 3-1 dall’ampiamente meno quotata Romania. Poco male per i transalpini, che salvo sorprese chiuderanno comunque il girone al primo posto. Infine, vittorie al tie-break per l’Ucraina sulla Finlandia (ma entrambe sono eliminate) e del Portogallo contro la Turchia, che sugella la qualificazione.

