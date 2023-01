Eurolega 2022/23: vittoria importante per Milano, contro il Baskonia finisce 89-83

Termina 89-83 il match tra EA7 Emporio Armani Milano e Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz, partita valida per la 22esima giornata di Eurolega 2022/2023 di basket.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La cronaca

In avvio di partita Milano inizia forte, con grande intensità e precisione a canestro. I padroni di casa iniziano a macinare punti, con uno scatenato Tonut, mentre Baskonia fatica abbastanza a concretizzare in zona offensiva. Verso metà quarto però gli ospiti si svegliano ed anzi, la ribaltano e vanno in avanti, prima di essere nuovamente superati. Il primo quarto così si conclude con il punteggio di 18-17. Nel secondo quarto i ritmi sono subito alti, con diversi canestri da una parte e dall’altra. Nelle file di Milano molto bene Luwawu-Cabarrot, molto preciso al tiro libero, così come si rivela davvero efficace per il Baskonia Costello. L’equilibrio caratterizza quasi tutto il quarto, con Milano che però alla fine dà la staccata vincente per andare negli spogliatoi con qualche punto di vantaggio. Il secondo quarto si chiude sul punteggio di 40-34.

Dopo l’intervallo lungo i ritmi sul parquet continuano ad essere alti, sia da una parte che dall’altra. Milano prova a mantenere il vantaggio ottenuto negli scorsi periodi, con i punti di Voigtmann. Baskonia tuttavia non si fa staccare e rimane a contatto per buona parte del periodo, con un ispirato Howard in zona offensiva. Si il terzo parziale con Milano avanti 62-60. Nell’ultimo quarto i padroni di casa tentano fin da subito a staccare Baskonia, ma qui gli ospiti si fanno valere, rimanendo attaccati, e scambiandosi il vantaggio con una distanza minimale, di 1 o 2 punti. Nel finale però, è Milano che fa la voce grossa e riesce a prendersi con forza una vittoria importantissima. L’Olimpia si porta a casa il match con il risultato finale di 101-88.