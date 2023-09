Equitazione, un weekend con i Campionati Italiani Pony e la IX Edizione di “Cavalli…e non solo”

Novara e lo Sporting Club Monterosa si preparano ad un grande weekend di sport con l’attesa IX edizione di “CAVALLI E…NON SOLO”. Un appuntamento speciale dedicato ai bambini, alle famiglie e alle competizioni sportive, in questo fine settimana riservato ai Campionati Italiani di Completo Pony. Lo start è previsto per sabato 9 settembre con la disciplina del salto ostacoli e dressage. Domenica 10 settembre invece la disciplina spettacolare del cross country. Ma sarà l’occasione per consolidare il binomio uomo-cavallo per educare i giovani atleti e campioni in erba allo splendido rapporto tra essi.

L’appuntamento di “CAVALLI E…NON SOLO” esalta il concetto di amore per la natura e per i nostri amici a 4 zampe, contribuendo ad una crescita sana e consapevole dei nostri giovani per aiutarli nella corretta relazione emotiva con il mondo che li circonda. Come per tutti gli importanti appuntamenti dello Sporting Club Monterosa Novara, anche questa edizione punta l’attenzione sugli aspetti sociali: unire sport e solidarietà. Il ricavato delle offerte della giornata sarà destinato al progetto “borsa della spesa” dedicato alle famiglie novaresi in difficoltà.