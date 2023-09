Tennis, Osaka prepara il ritorno: “Questa pausa ha accresciuto il mio amore per questo sport”

Naomi Osaka, da circa due mesi diventata mamma della piccola Shai, prepara il ritorno sul circuito WTA. La quattro volte campionessa Slam, assente dal torneo di Tokyo del 2022, è in questi giorni tornata a New York durante gli US Open, dove ha partecipato a un forum sulla salute mentale insieme a Michael Phelps. “Ricordo di aver guardato gli ultimi Australian Open e mi sentivo devastata perché non mi ero mai persa un Australian Open. Mentre guardavo Serena e Venus, pensavo ‘non credo che giocherò mai a quell’età’. Ma ora sono seduta qui e penso che forse lo farò”. In un’intervista con ESPN, Osaka ha spiegato di avere intenzione di tornare stabilmente sul circuito a partire dal mese di gennaio, con un paio di tornei di preparazione in vista dello Slam di Melbourne: “La pausa ha davvero accresciuto il mio amore per questo sport e mi ha fatto capire che non giocherò per sempre. Devo accettare i tempi. Gioco a tennis da quando avevo tre anni. Non credo di poter prevedere cosa farò ma sicuramente la pausa mi ha fatto apprezzare molte cose che davo per scontate”.