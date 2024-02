Empoli, Niang: “Gran lavoro della squadra, è la strada giusta per salvarsi”

M’Baye Niang, attaccante dell’Empoli, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-1 contro la Salernitana: “Sono arrivato in un club con entusiasmo e con il lavoro di tutta la squadra potremmo sicuramente toglierci delle soddisfazioni. Avevo tanta voglia di tornare in Italia, questo è stato possibile grazie alla società e al mister Nicola che mi hanno voluto fortemente. Ho subito sentito un club con entusiasmo e con un bel progetto, non ho avuto dubbi nella mia scelta. Il rigore? Non era semplice rimanere freddo, sono stato bravo. Il mister mi ha affidato il rigore, ho una certa confidenza in queste situazioni. Cancellieri aveva grande voglia di calciare, ma il mister ha indicato me ed è andata così. La squadra ha fatto un gran lavoro oggi in uno stadio complicato, con tifosi caldi. Questa è la strada giusta per salvarsi. Nicola? È un allenatore bravo, convinto del suo lavoro e che dà tanta voglia ai suoi giocatori. Lo stiamo ascoltando e sappiamo che è molto bravo nel salvare le squadre. Da solo non posso certamente salvare la squadra, ma tutti insieme e con un Niang di alto livello sicuramente possiamo toglierci delle soddisfazioni”.