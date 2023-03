Diffidati Torino-Bologna, i rossoblù a rischio squalifica in vista della Lazio

Il Bologna, dopo la fantastica vittoria arrivata in casa contro l’Inter, vuole continuare la striscia positiva contro il Torino nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Nel prossimo turno però, ci sarà la difficile sfida contro la Lazio, ancora in casa. Ci sono però buone notizie per Thiago Motta, perché nella lista diffidati non c’è nessuno. A meno di espulsioni quindi, tutti convocati per la gara con i biancocelesti.