Torino-Bologna, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Torino-Bologna, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Stadio Olimpico-Grande Torino pronto a ospitare una sfida tra squadre che vogliono giocarsi fino in fondo le proprie chance di qualificazione in Conference League e daranno dunque vita a una bella battaglia nel monday night. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 6 marzo.

Torino-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi e Nando Orsi.