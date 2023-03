Diffidati Real Madrid-Liverpool, giocatori a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi

I diffidati di Real Madrid-Liverpool, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Per fortuna di entrambe, non sono molti i giocatori diffidati, anzi, è solo 1. Alexander-Arnold del Liverpool, che infatti dovrà stare attento per non saltare un eventuale quarto. Nessuno invece tra le file del Real Madrid. Ricordiamo come nel corso della competizione, a partire dalla fase a gironi, si entri in diffida alla seconda ammonizione rimediata con squalifica alla terza, quindi nuova diffida alla quarta e squalifica alla quinta e così via.