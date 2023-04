Diffidati Napoli-Milan: gli azzurri a rischio squalifica in vista dell’eventuale semifinale Champions League 2022/2023

Napoli e Milan riprendono il loro cammino europeo allo Stadio Maradona nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Gli azzurri di Luciano Spalletti devono però fare attenzione anche ai diffidati in vista dell’eventuale semifinale che potrebbe arrivare in caso di passaggio del turno. I giocatori del Napoli che rischiano di saltare quella gara in caso di ammonizione sono 3: Juan Jesus, Rrhamani e Politano. Gli azzurri dovranno fare a meno anche di Kim e Zambo Anguissa, squalificati.

DIFFIDATI MILAN

Dalla fase a gironi in poi, come è noto, si entra in diffida dopo due cartellini gialli rimediati e alla terza ammonizione nella competizione scatta la squalifica. Successivamente, alla quarta ammonizione nuova diffida e stop al quinto cartellino, e così via. Le ammonizioni saranno azzerate dopo i quarti di finale.