Diffidati Napoli-Lazio: i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Bologna

La Lazio si trova davanti alla grande sfida contro il Napoli supercapolista. Gli uomini di Sarri proveranno a fare di tutto per non perdere, e quindi per tenere il passo delle rivali Champions. Massima attenzione sul presente, quindi, con buona pace della situazione diffidati in vista del match esterno con il Bologna. La Lazio al momento ha tre diffidati: Vecino, Marusic e Cataldi. Tutti titolari, e che in vista del match contro la prima della classe, dovranno stare molto attenti. Da segnalare la squalifica di Casale.