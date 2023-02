Diffidati Lazio-Sampdoria: i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Napoli

La Lazio prova a tornare alla vittoria in casa contro la Sampdoria. Serve una vittoria agli uomini di Sarri per tenere il passo delle rivali Champions e i tre punti all’Olimpico sarebbero vitali. Massima attenzione sul presente, quindi, con buona pace della situazione diffidati in vista del match esterno con il Napoli. La Lazio al momento ha tre diffidati: Casale, Marusic e Cataldi. Tutti titolari, e che in vista del match contro la prima della classe, una loro assenza, potrebbe essere molto importante.