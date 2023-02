Verona-Fiorentina, Zaffaroni: “Risultato eccessivo, archiviamo in fretta”

“Il risultato è eccessivo, ma bisogna accettare quello che dice il campo. Abbiamo affrontato una squadra forte, che non ha i punti che merita. Sapevamo che era un impegno insidioso. Siamo andati sotto commettendo qualche ingenuità, ma poi abbiamo creato subito i presupposti per pareggiare, fallendo una grande occasione. Più si va avanti, più è sottile il margine di errore. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Dobbiamo archiviare in fretta questa gara e prepararci per la prossima”. Lo ha detto Marco Zaffaroni ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta casalinga del suo Verona contro la Fiorentina. “Queste sono sfide equilibrate e quando capita l’opportunità devi essere bravo a fare gol – aggiunge il tecnico -. Loro ci sono riusciti, noi no. Djuric è un giocatore importante, ma al momento non c’è. Abbiamo giocatori in grado di fare gol, ma succede che quando non si segni si perda convinzione. Non ci deve però essere scoramento. Ora bisogna rimettersi a lavorare per la prossima giornata. Faraoni è stato fuori a lungo e per noi è un elemento importante. Dovrà trovare la condizione. Ritroviamo un giocatore fondamentale per la nostra squadra”.