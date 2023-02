Verona-Fiorentina, Pradè: “Vittoria che serviva. Buone risposte da chi ha giocato meno”

“Oggi si sono sfidate due squadre che erano in salute, noi venivamo da una buona vittoria in rimonta perciò questa è una vittoria in campionato che ci serviva parecchio perché non stavamo facendo bene”. Questa l’opinione del direttore sportivo viola, Daniele Pradè dopo il successo dalla Fiorentina a Verona. “Questo era il momento di dare continuità ai risultati – spiega -. La squadra ha fatto un’ottima prestazione sotto il profilo della personalità, il mister l’ha preparata bene, abbiamo avuto alcuni giocatori che avevano giocato meno che ci hanno dato risposte importanti: ha fatto una grandissima partita Martinez Quarta e sono contentissimo, stanno ritrovando la condizione Mandragora e Nico Gonzalez, è tornato in campo Castrovilli, è pronto Sottil e questo ci dà fiducia”.

Poi aggiunge: “Abbiamo fatto fatica in campionato per episodi, infortuni, ed oggi la parola chiave è continuità – ha aggiunto Pradè -. Abbiamo dato una svolta al campionato anche se sabato prossimo andremo a giocare contro una squadra in grandissima salute, che viene da risultati importanti ma noi ci faremo trovare pronti – il riferimento al Milan – Il gol di Cabral? Più le punte fanno gol, più prendono fiducia, e passano quei momenti bui che hanno vissuto. Sono contentissimo per Cabral, oggi il mister ha scelto lui ma c’è Jovic che è sempre pronto, andiamo avanti su questa strada”. “Da domattina pensiamo al Milan, abbiamo quattro giorni per prepararla, e questa è una cosa importante”, ha concluso il ds.