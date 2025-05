L’Italia dei tuffi conclude il Team Event di Pechino in sesta posizione. La prova è andata in scena nel finale della seconda giornata di SuperFinal della World Cup, in programma fino a domenica 4 maggio. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini – secondi nella tappa di Guadalajara e terzi a Windsor – concludono con 372.20. La corsa al podio viene frenata dalla spinta del triplo e mezzo rovesciato di Santoro e dalla mancata sincronia tra i due piattaformisti. La vittoria va alla Cina, autrice di 507.20, mentre il podio è completato dall’Ucraina con 423.70 e dal Messico con 411.95.

LA SQUADRA ITALIANA

Chiara Pellacani, classe 2002, vanta nel proprio palmares quattordici medaglie consecutive tra gli Europei di Roma 2022 e la rassegna continentale di Cracovia del 2023. Il talento di punta del panorama italiano è tesserata Fiamme Gialle, ma dal 2021 vive negli Stati Uniti, dove studia all’University di Miami. Nel corso della scorsa estate, Pellacani ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in cui ha ottenuto il quarto posto sia nella prova di sincro con Elena Bertocchi che dai tre metri. Matteo Santoro, appena 18enne, è tesserato per MR Sport F.lli Marconi. L’azzurro, argento nel sincro di coppia con Pellacani a Budapest 2022, è diventato il più giovane medagliato della storia dei tuffi italiana.

Il 21enne Riccardo Giovannini, tesserato Fiamme Oro, ha fatto il suo esordio ai Mondiali di Gwangju. L’azzurro, che agli Europei di Kiev ha trovato la finale, ha ottenuto l’oro nel Team Event degli Europei di Budapest nel 2021. Sarah Jodoin di Maria, canadese naturalizzata italiana, ha concluso in quinta posizione dai dieci metri nei Campionati del mondo di Doha 2024. La scorsa estate, ha preso parte ai Giochi di Parigi 2024, ottenendo la decima piazza dalla piattaforma.