Armand Duplantis vince la prova di salto con l’asta nel secondo meeting di Diamond League in Cina a Keiqao. L’olimpionico svedese, alla prima uscita outdoor del 2025, batte il greco, bronzo a Parigi 2024, Emmanouil Karalis (6.01) toccando i 6.11. Tentato, a vittoria già assicurata, senza successo il record del mondo di 6.28. Nei 100 metri la spunta Akani Simbine. Il sudafricano scende sotto i 10″ e taglia il traguardo in 9″98 precedendo in volata il giamaicano, argento a Parigi 2024, Kishane Thompson (9″99) e il botswano Letsile Tebogo (10″03). Nel salto triplo il portoghese Pedro Pichardo batte di soli tre centimetri il giamaicano Jordan Scott. 17.03 per l’argento olimpico in carica, 17.00 per l’americano. Terzo il cinese Yaming Zhu (16.92).

Nelle altre gare

Karsten Warhlom domina i 400 ostacoli. Il norvegese, oro ai Giochi di Tokyo e argento a Parigi 2024, piazza la miglior prestazione mondiale annuale tagliando il traguardo in 47″28. Lo seguono il brasiliano Matheus Lima, 2° con il personal best di 48″08, e lo svedese Carl Bengtstrom, 3° con il season best di 48″72.

L’etiope Tsige Duguma si prende gli 800 metri con il record della manifestazione (1’56″64). Dietro l’africana ecco l’australiana Sarah Billings con il personal best di 1’57″83 e l’ugandese Halimah Nakaayi con il season best (1’58″39).

Tripletta etiope nei 5000 metri. Vince Berihu Aregawi con il record della manifestazione (12’50″45). Seguono il classe 2005 Kuma Girma (12’50″69, personal best) e Mezgebeu Sime in 12’51″86 (personal best).

Vola Cordell Tinch nei 110 ostacoli. Record della manifestazione, primato personale e quarto tempo della storia per lo statunitense, che scende sotto i 13″ fermando il cronometro sul 12″87. Completano il podio il giapponese Rachid Muratake (13″10, season best) e il giamaicano Rasheed Broadbell (13″24, season best).

La statunitense Anavia Battle vince i 200 metri con il primato personale stagionale di 22″38. Più indietro l’irlandese Rhasidat Adeleke (22″72) e la norvegese Henriette Jaeger (22″86, season best)

Di Christopher Bailey i 400 metri. 44″17 e personal best per lo statunitense, che precede il duo del Botswana formato da Bayapo Ndori (44″32) e Busang Collen Kebinatshipi (44″63). Delude Quincy Hall, ultimo in 45″93.

Il calendario del 2025

16 maggio – Doha Diamond League (Doha, Qatar)

25 maggio – Meeting international Mohammed-VI (Rabat, Marocco9

6 giugno – Golden Gala (Roma, Italia)

12 giugno – Bislett Games (Oslo, Norvegia)

15 giugno – Bauhaus-Galan (Stoccolma, Svezia)

20 giugno – Meeting de Paris (Parigi, Francia)

5 luglio – Prefontaine Classic (Eugene, Stati Uniti d’America)

11 luglio – Herculis (Stadio Louis II, Monaco)

19 luglio – London Grand Prix (Londra, Regno Unito)

16 agosto – Memorial Kamila Skolimowska (Slesia, Polonia)

20 agosto – Athletissima (Losanna, Svizzera)

22 agosto – Mémorial Van Damme (Bruxelles, Belgio)

27-28 agosto – Weltklasse Zurich (Zurigo, Svizzera)