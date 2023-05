De Siervo: “Abbiamo proposto ai club Coppa Italia su modello inglese”

“Abbiamo elaborato un progetto sulla falsariga del modello inglese. L’abbiamo sottoposto alle squadre e verrà sottoposto alla votazione finale; avremo due modelli contrapposti con il modello attuale, capace di raddoppiare i ricavi, e quello ‘old style’ che porta la squadra più forte a giocare sul terreno della squadra più debole che però ha qualche limite, come ad esempio l’impossibilità di utilizzare la goal line technology o come il VAR. I club saranno chiamati a decidere nel mese attuale se avere il format attuale o quello inglese”. Così Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, nel suo intervento a “La politica del pallone” su Rai Gr Parlamento, parla del possibile rinnovo della Coppa Italia.

Poi sui risultati raggiunti: “La Coppa Italia è un altro dei risultati che abbiamo avuto. I risultati commerciali sono più che raddoppiati in 3 anni, ma soprattutto la competizione ha ripreso linfa con la nuova formula e la finale, sia dell’anno scorso che quella di quest’anno, ha dimostrato di essere l’evento dell’anno dal punto di vista sportivo in Italia per la parte calcistica. Una grande festa con due tifoserie che hanno cantato per 90 minuti, grande entusiasmo: questo è lo spot che vogliamo per il calcio che, dopo il Covid, ha ripreso a riempire gli stadi” conclude De Siervo.