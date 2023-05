Siviglia-Roma, Montiel: “La finale è un sogno, se la vincessi sarebbe un anno indimenticabile”

Campione del mondo con l’Argentina con tanto di rigore decisivo segnato in finale, Gonzalo Montiel sogna la chiusura perfetta di stagione in vista della finale di Europa League che vedrà il suo Siviglia sfidare la Roma di Josè Mourinho. Intervenuto ai microfoni di Sevilla.Abc.Es, il terzino degli andalusi si dice carico: “Ci siamo preparati bene, siamo uniti e abbiamo lavorato duro con l’obiettivo di conquistare questo titolo. Giocare la finale è un sogno e darò tutto se dovessi scendere in campo. Se la vincessi, sarebbe un anno indimenticabile. La Roma è una grande rivale”. In caso di rigori, come in Qatar Montiel non si tirerà indietro: “Sono pronto a calciare un rigore, in qualsiasi momento. Al Mondiale, prima della serie finale, piangevo perché avevo provocato io il rigore del 3-3. Scaloni si avvicinò e mi chiese se ero pronto per tirare. Anche i miei compagni mi hanno aiutato, mi dicevano che dovevo prendermi la rivincita e mi hanno tranquillizzato. Quando è arrivato il momento, ha pensato alla mia famiglia e a tutti i sacrifici fatti per arrivare lì”.