Dalla Germania: “Tuchel vuole allenare il Barcellona”

Thomas Tuchel non intende prendersi alcun anno sabbatico e da luglio vuole rimettersi subito in gioco dopo l’addio al Bayern Monaco. Secondo “Sky Deutschland“, il tecnico tedesco vorrebbe proseguire la carriera in Liga o in Premier, e in particolare avrebbe messo gli occhi sulla panchina del Barcellona, che resterà vuota dopo l’annunciata partenza di Xavi.

Tuchel è sempre stato affascinato dal modello Barça, dalla loro filosofia di gioco fino al prolifico e ben strutturato settore giovanile, e la stima è ricambiata: i blaugrana lo ritengono un tecnico di altissimo livello e, al di là dell’avventura poco brillante al Bayern, ha sempre fatto bene dovunque sia stato, dimostrando anche di saper trattare al meglio i giovani a sua disposizione in rosa.

Ma il Barcellona non è l’unica opzione per Tuchel: il suo entourage starebbe sondando il terreno in Premier, dove il Manchester United potrebbe decidere di chiudere il rapporto con l’olandese Ten Hag. Tuchel, inoltre, sarebbe anche disponibile a tornare al Chelsea qualora i Blues scegliessero di non dare una seconda chance a Pochettino.