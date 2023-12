Curling, WFG Masters 2023: l’Italia maschile vince ancora, terza sconfitta per le azzurre

In archivio la terza giornata del round robin al WFG Masters, terzo Major stagionale di curling di scena a Saskatoon, in Canada. Arrivano notizie agrodolci per l’Italia, che vede impegnate sul ghiaccio le due Nazionali, quella maschile e quella femminile. Secondo successo di fila per il quartetto maschile, composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Battuti per 6-5 i canadesi del Team Koe al termine di un match estremamente combattuto, tanto da essere deciso solo all’extra end, dove gli azzurri sono riusciti a rubare la mano. L’Italia scaccia dunque i dubbi dopo il ko all’esordio e conquista un successo prezioso in ottica passaggio del turno. Retornaz e compagni torneranno sul ghiaccio nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 dicembre contro gli svedesi del Team Edin.

Niente da fare invece per l’Italia femminile, alla terza sconfitta su tre e sempre più ultima nel girone. Dopo i ko contro il Team Gim e il Team Drouse, la squadra composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) – accompagnate da Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro) nel ruolo di riserva – ha ceduto ancora. 7-2 il punteggio in favore delle canadesi del Team Peterson, partite forti e capaci di mettere un punto esclamativo sul match già nel quarto parziale, mettendo a referto ben quattro punti. Nell’ultima sfida del round robin, le azzurre sfideranno il Team Jones.